Киев, 24 декабря, 2017, 15:07 — ИА Регнум. На украинской границе со стороны государств Европейского союза образовались гигантские автомобильные очереди. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщил журналистам глава украинской Государственной пограничной службы Олег Слободян.

(сс) 0532-2008 Автобан

Он сообщил, что многокилометровые автомобильные очереди, в частности, зафиксированы на украинской границе со стороны Словакии и Польши.

«Это наблюдается на всех пунктах пропуска на границе с Европейским союзом. В то же время, действительно, с двух сторон, например Словакии и Польши, очереди растянулись на многие километры. На КПП «Ягодин», по нашей информации, очередь составляет где-то около 900 автомобилей. Примерно такая же ситуация сейчас в «Шегинях», имеется в виду на въезд на Украину», — заявил Слободян в эфире украинского телеканала «112 Украина».

Глава украинской Госпогранслужбы пояснил, что причиной возникновения автомобильных заторов на контрольно-пропускных пунктах через украинскую границу стало возвращение большого числа украинцев, работающих в Евросоюзе, домой на новогодние праздники.

Слободян заверил, что Госпогранслужба принимает все возможные меры для ускорения въезда автомобилей в страну.