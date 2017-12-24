Лос-Анджелес, США, 24 декабря, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Режиссер фильма «Форма воды» Гильермо дель Торо рассказал журналистам о том, что когда-то видел самое настоящее НЛО, которое было «ужасно спроектировано» его слова 23 декабря передало издание The Verge.

tombud НЛО

«Это звучит как полный бред, но я видел НЛО, — сказал Гильермо дель Торо, — и его дизайн был ужасен».

Он рассказал, как однажды они с приятелем купили упаковку пива и поехали смотреть на звезды в район изолированной автострады мексиканского города Гвадалахара.

Режиссер отметил, что он не успел выпить ни грамма до того момента, как он и его друг увидели странный светящийся объект на горизонте, который двигался «очень быстро».

Создатель таких фильмов как «Лабиринт фавна» и «Тихоокеанский рубеж» сказал, что хотя это и был самый страшный момент в его жизни, он не мог не отметить, что космический корабль его совершенно не впечатлил.

«Это было такое д… мо, — добавил дель Торо, — это была летающая тарелка с мигающими огнями, натуральное клише. Это так печально».

Режиссер сказал — ему очень жаль, что он не может заявить людям, что НЛО выглядят совсем не так, как они думают, поскольку эти объекты именно так и выглядят.

Напомним, новый фильм Гильермо дель Торо «Форма фоды» рассказывает о взаимоотношениях немой женщины, попавший на работу на секретный объект, и гуманоида-амфибии, проживающего в лаборатории. Картина получила на сервисе Rotten Tomatoes оценку 100%.