Исламабад, 24 декабря, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Решение администрации Инстаграма и Фейсбука о закрытии личного аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова «говорит о несамостоятельности этих социальных сетей и их ангажированности органами власти США», может быть принято решение о зеркальном ответе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи со спикером парламента Исламской Республики Иран Али Лариджани.

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«Конечно, исходя из того, что такой прецедент создан, может быть принято решение о зеркальном ответе. И в этом случае американские социальные сети должны будут исполнить это решение, если они считают себя международной компанией и работают в соответствии с международным правом», — заявил Володин.

Володин указал на то, что начав с признания средств массовой информации иностранными агентами, Соединённые Штаты переносят эту тенденцию на социальные сети, закрывая личные аккаунты тех, с чьим мнением они не согласны, вопреки интересу более миллиона подписчиков.

«Такие решения вынуждают другие страны принимать симметричные меры, исходя из принципа взаимности», — подчеркнул Володин.

Instagram и Facebook создали опасный прецедент, когда без объяснения причин закрывается аккаунт, лишая известного политика и блогера возможности напрямую общаться с пользователями социальных сетей, заявил спикер Госдумы. Они ограничивают контент, давая ему политическую оценку, тем самым дискредитируя себя, посягая на основы демократии, свободу слова и свободу распространения информации, говорит Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты парламента Чечни решили удалить свой аккаунт в соцсети Instagram, сообщила пресс-служба законодательного органа. Тем самым политики поддержали инициативу председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, объявившего о закрытии своей страницы вплоть до разблокировки аккаунта главы республики Рамзана Кадырова.