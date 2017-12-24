Москва, 24 декабря, 2017, 13:33 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы из-за неблагоприятных метеорологических условий задержаны свыше 40 рейсов. Об этом сегодня, 24 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Снег

В аэропорту «Домодедово» задержаны 16 рейсов и шесть отменены. В аэропорту «Шереметьево» задержаны 26 рейсов. В аэропорту «Внуково» задержаны три рейса.

Напомним, ранее МЧС предупредило о сильном снегопаде, который обрушился сегодня на Московский регион.