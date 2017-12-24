Ульяновск, 24 декабря, 2017, 13:27 — ИА Регнум. В Ульяновской области в течение полугода реализовано 11 лучших практик «Магазина верных решений» Агентства стратегических инициатив (АСИ). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, всего муниципалитеты разработали 22 «дорожные карты», которые они продолжат внедрять в 2018 году.

Герб Ульяновской области

Напомним, в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее внедрение на территории региона лучших муниципальных практик «Магазина верных решений». Как пояснил руководитель Центра передовых инициатив, технологий, проектов АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской области» Сергей Галант, в рамках работы по внедрению лучших практик АСИ происходит обновление и накопление уникального опыта.

В частности, в рабочем поселке Майна воплощён в жизнь проект по модернизации уличного освещения на основе энергосервисного контракта, заключённому между администрацией района и одной из коммерческих компаний. В августе завершена установка более 600 новых светильников. В результате фактическая экономия электроэнергии за сентябрь — ноябрь составила порядка 70%.

«В условиях ограниченности финансовых средств главная задача власти — организовать их эффективное, рациональное использование. Внедренный проект, как показала практика первых месяцев после его реализации, дает ощутимую денежную экономию. Освободившиеся средства муниципалитет сможет направлять на реализацию других важных направлений — благоустройство, ремонт водопроводных систем и так далее. В 2018 году мы планируем реализацию данного проекта в других населённых пунктах Майнского района», — пояснил специалист-энергетик отдела топливно-энергетического компекса ЖКХ администрации администрации Майнского района Евгений Службин.

В текущем году реализованы проекты благоустройства зоны отдыха (Радищевский район), мест массового отдыха людей на воде для использования маломобильной группой населения (Старомайнский район), дворовых территорий (Барышский район), парка молодёжи (Старокулаткинский район), модернизации уличного освещения (Новоспасский район), «Синергия комплексного благоустройства дворовых территорий и ремонт подъездов МКД» (Кузоватовский район), а также «Народный бюджет» (Карсунский, Кузоватовский, Сурский, Цильнинский районы). Ещё 11 проектов будут завершены в 2018—2020 годах.

В частности, в Вешкаймском районе уже началась реализация проекта по повышению доступности объектов и услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. В июле в рабочем поселке Вешкайма открылся центр активного долголетия.

«Вся наша деятельность направлена на создание более комфортных условий для пенсионеров, улучшение их физического состояния. Мы занимаемся предупреждением и лечением заболеваний, которые особенно часто встречаются у людей пожилого возраста. И в ответ на нашу заботу получаем их положительные эмоции», — сообщила начальник управления по социальным вопросам и культуре администрации Вешкаймского района Юлия Ермохина.

Отметим, «Магазин верных решений» — это разработанный АНО «АСИ» проект, представляющий собой онлайн-площадку, на которой собраны лучшие практики и инициативы социально-экономического развития субъектов РФ, выявленные по итогам всероссийского конкурса.