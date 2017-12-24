Кабул, 24 декабря, 2017, 13:12 — ИА Регнум. По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Афганистане. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на местные власти.

U.S. Department of Defence После взрыва

Сообщается, что взрыв прогремел в районе Марджа в южной афганской провинции Гильменд. Автомобиль гражданских лиц задел расположенную у дороги мину.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере семь мирных жителей, ещё трое получили ранения.

Ни одна из действующих в Афганистане террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

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