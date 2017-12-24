Салехард, 24 декабря, 2017, 12:22 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек, тро из которых — дети, при пожаре в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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Сообщается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее стало известно, что многоквартирный деревянный дом загорелся в ночь на 24 декабря на улице Ленина в селе Красноселькуп. После того, как пожар был потушен, в одной из сгоревших квартир были обнаружены тела четырёх человек.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего.