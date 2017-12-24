Исламабад, 24 декабря, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Российская Федерация и Китайская Народная Республика в настоящее время являются основными гарантами безопасности на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал сегодня, 24 декабря, спикер парламента Исламской Республики Иран Али Лариджани, выступая на международной конференции, посвящённой борьбе с терроризмом, проходящей в Пакистане.

Minsvyaz.ru Флаги Китая и России

«Россия и Китай — это сейчас столпы безопасности в регионе», — сказал Лариджани.

По словам спикера иранского парламента, одна из ключевых проблем Ближнего Востока — дестабилизирующая роль США в регионе. Лариджани отметил, что США никогда не станут поддерживать успешные коалиции в регионе и не потерпят единство стран на Ближнем Востоке.

Напомним, в международной конференции в Пакистане, посвященной борьбе с терроризмом, принимает участие делегация из Российской Федерации, которую возглавляет спикер Государственной думы Вячеслав Володин.