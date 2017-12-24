Москва, 24 декабря, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Журналист Олег Лурье решил принять участие в выборах президента РФ в марте 2018 года.

Natalya Kazakova Олег Лурье

О своих намерениях он сообщил на своей странице в социальной сети.

«Видя происходящее, я принял решение баллотироваться в Президенты Российской Федерации. Более двадцати пяти лет я занимаюсь журналистскими расследованиями коррупции и в результате моих расследований десятки чиновников, нечистоплотных банкиров и жуликоватых аферистов оказались на нарах или лишились своих постов», — пишет Олег Лурье, — Основой своей программы я считаю борьбу с жуликами и ворами. Не имитацию борьбы, какую демонстрируют некоторые оппозиционные кандидаты, а реальную. Жулики и воры — это и Навальный, который обманывает тысячи граждан, зная, что не имеет права баллотироваться по закону, но при этом успешно собирающий большие деньги «на выборы». Жулики и воры — это сотни чиновников, находящихся у власти, но при этом каким-то образом имеющие роскошные особняки и многомиллиардные банковские счета. Жулики и воры — это и всевозможные «коммерсанты», собирающие деньги с россиян на строительство, а потом исчезающие с деньгами. И многие другие».

«Имущество каждого чиновника, который не смог объяснить происхождение дворцов, лимузинов и миллиардов, принадлежащих ему и его семье, должно быть конфисковано в пользу государства. И именно эти деньги будут направлены на повышение минимальной заработной платы, повышение зарплат бюджетникам. Денег хватит», — предлагает известный журналист.

«Я выдвигаюсь в кандидаты на должность Президента Российской Федерации и благодарю инициативную группу граждан России, которые поддержали мою кандидатуру. Сегодня буду сдавать документы в ЦИК РФ. Обращаюсь ко всем своим читателям с просьбой о поддержке в день выборов — 18 марта 2018 года. Нет жуликам и ворам!», — завершает свое заявление Олег Лурье.