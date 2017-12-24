Баку, 24 декабря, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днём рождения. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин и Ильхам Алиев

«Поздравляю Вас с Днём рождения. Под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет активную роль в решении актуальных международных проблем. Как настоящий друг России Вы вносите большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства между нашими странами», — сказано в поздравительной телеграмме Путина.

Также российский лидер выразил уверенность, что диалог между двумя странами будет продолжен.

Кроме того, Путин пожелал Алиеву крепкого здоровья, счастья, процветания и успехов.

«Пользуясь случаем, передаю сердечный привет и наилучшие пожелания всей Вашей семье», — написал российский лидер.

Сегодня Ильхаму Алиеву исполняется 56 лет. Он руководит Азербайджаном с 2003 года. Власть перешла к нему от отца — Гейдара Алиева, который руководил Азербайджаном с 1993 по 2003 годы.