Москва, 24 декабря, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Бывший многолетний соратник Алексея Навального Виталий Серуканов снова рассказал о том, что оппозиционный блогер обманывает доверившихся ему людей и провоцирует на участие в акции 24 декабря, последствия которой непредсказуемы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

«У Алексея Навального в четверг была совершенно безумная реакция на мое видеообращение. Алексей, вместо того, чтобы кидаться такими словами, вместо того, чтобы банально унижать и вызывать всеобщую травлю меня — выходи на дебаты. Я готов с тобой дискутировать на любой публичной площадке. Я готов ответить на все твои вопросы и аргументировать собственные ответы. А называть человека агентом Кремля, какой-то «консервой» — это та же самая риторика, которую использует против тебя власть, которую мы все так не любим. Называть тебя агентом госдепа без обвинений — это всё равно что называть сейчас меня агентом Кремля и так далее. Просто я хочу, чтобы ты понял, что такая риторика — это риторика власти», — говорит в своем обращении Виталий Серуканов.

«Алексей, пять лет я работал на всех твоих кампаниях, помогал тебе, был твоим доверенным лицом в 2013 году, пахал на костромской кампании, пахал на кампании Демократической коалиции, и сейчас ты говоришь, что я просто волонтер, которых у тебя якобы 190 тысяч. Ты сам-то веришь, что в этой кампании есть 190 тысяч волонтеров, которые готовы принимать активное участие в компании? Давай не будем путать статистику на сайте с реальным положением дел как в Москве, так и в регионах?», — отмечает бывший сторонник блогера.

«Бог с ней, со статистикой. 24 декабря — снова пренебрежительное отношение к людям. Почему нельзя нормально сказать, что мероприятие не согласовано? Что люди, которые на него отправляются, отправляются на свой страх и риск. У них есть выбор, но им ведь нужно объяснить, чем может обернуться этот выбор. Ты просто вспомни, кто защищает этих людей во время и после таких мероприятий? Это как раз не твой штаб, который всегда ограничивается какой-то суперслабой правозащитой в виде какой-то горячей линии. А высылают своих юристов, оказывают адвокатскую поддержку совсем другие правозащитные организации», — подчеркивает Виталий Серуканов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель начальника так называемого предвыборного штаба Алексея Навального в Москве Виталий Серуканов опубликовал видеоролик, в котором он раскрывает истинный смысл «президентской кампании» Навального и рассказывает о том, как оппозиционер обманывает своих сторонников. Ролик был опубликован 21 декабря, на видеохостинге YouTube, а также на странице Серуканова в американской социальной сети Facebook.

Читайте подробнее: Соратник Навального: кампания провалена, подписей нет, 24 декабря — ловушка