Анкара, 24 декабря, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Правительство Турции приняло постановление в рамках действующего режима чрезвычайного положения, введённого в этой стране после неудачной попытки государственного переворота в июле 2016 года, на основании которого с государственной службы уволены ещё 2756 человек. Все они подозреваются в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Постановление правительства опубликовано сегодня, 24 декабря, в официальном издании Resmi Gazete.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Турции

Сообщается, что из рядов Вооружённых сил Турции уволены 637 человек, в том числе: 155 —из сухопутных войск, 155 — из ВМС, а 327 — из ВВС.

Кроме того, увольнения коснулись сотрудников турецкой жандармерии, полиции, береговой охраны. Также уволены чиновники Минюста, Минобразования, управления по делам религий. Уволены и некоторые работники государственных университетов.

Закрыты 17 общественных организаций, в том числе, семь фондов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля 2016 года группа мятежных турецких военных попыталась совершить государственный переворот. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле.

Мятежники применяли фронтовую авиацию и наносили авиаудары по столице. Однако Реджеп Тайип Эрдоган и его команда, смогли с помощью лояльных им военных и полиции подавить мятеж. В ходе столкновений погибли более 240 человек, ранения получили более 2 тыс. После подавления начались массовые репрессии.

Эрдоган обвинил в подготовке госпереворота организацию Гюлена, проживающего в США. Сам Гюлен осудил переворот и отверг обвинения. Тем не менее, в Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, подозреваемых в причастности к перевороту и организации Гюлена. 140 тыс. государственных служащих были уволены.