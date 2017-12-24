Исламабад, 24 декабря, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал уделить внимание выработке общего механизма контроля передвижения боевиков через границы, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

«Особое внимание следует уделить выработке общего механизма контроля передвижения боевиков через границы. После разгрома так называемого ИГИЛ-ДАЕШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии эта проблема актуальна как никогда. Рассеянные группы террористов уже начали проникать в страны Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, Европы, и важно найти способ противостоять этому явлению», — заявил Володин в ходе региональной конференции по борьбе с терроризмом в Исламабаде.

Спикер Госдумы также призвал выработать новые совместные законодательные подходы для эффективной борьбы с терроризмом.

Вербуя сторонников по всему миру с помощью современных технологий, террористы бросают вызов всем мирным гражданам, всем государствам, всему человечеству, отметил Володин. Чтобы лишить преступников возможности привлекать в свои ряды все новых и новых членов, «важно создать в обществе атмосферу нетерпимости к любым проявлениям террора», указал он.

«Для этого необходимо вести системную профилактическую работу с привлечением институтов гражданского общества, религиозных лидеров, академического сообщества», — подчеркнул парламентарий.

Сегодня, 24 декабря, делегация депутатов Госдумы во главе с Вячеславом Володиным принимает участие в Международной конференции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия. Значимость мероприятия подтверждает представительный состав участников: главы парламентов Афганистана, Ирана, Пакистана, России, Турции и заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.