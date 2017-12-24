Пхеньян, 24 декабря, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын призвал руководителей первичных партийных организаций Трудовой партии Кореи (ТПК) противостоять проникновению «антисоциалистических явлений» в северокорейское общество и повсеместно укреплять мораль. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Bjørn Christian Tørrissen В КНДР

Накануне, 23 декабря, в Пхеньяне состоялся 5-й съезд руководителей первичных парторганизаций ТПК. Эта партия находится у власти в Северной Кореи почти 70 лет.

Выступая на съезде Ким Чен Ын заявил, что на фоне ужесточения происков империалистов, которые пытаются лишить КНДР права на существование и развитие, антисоциалистические явления в обществе грозят парализовать революционное и классовое сознание северокорейской молодежи и народа, подорвать социалистическую революционную позицию всего северокорейского общества.

В связи с этим, ТПК должна развернуть «революционное наступление» на антисоциалистические явления. Наступление должно начинаться с первичных парторганизаций ТПК, которые обязаны вести борьбу по идейному воспитанию партийцев и трудящихся.

О каких именно антисоциалистических явлениях идёт речь в отчете о 5-м съезде я, в Пхеньяне состоялся 5-й съезд не уточняется.