Москва, 24 декабря, 2017, 04:32 — ИА Регнум. Бортпроводница выпала из самолета, который готовился к взлету в московском аэропорту «Внуково». Об этом сообщает «Лайф».

Anna Zvereva Самолёт

Инцидент произошел вечером 23 декабря, когда на борт самолета загружали продукты питания. Дверь закрывалась, в этот момент стюардесса поскользнулась и упала вниз.

Высота падения составила 3−4 метра, при этом девушка упала на спину и потеряла сознание. Пострадавшую госпитализировали, медики диагностировали перелом.

Отмечается, что ЧП произошло на рейсе компании «Ютэйр». Самолет вылетал из Москвы в Ханты-Мансийск.

В пресс-службе авиакомпании позже сообщили, что стюардесса покинула медицинское учреждение после оказания ей необходимой помощи. Причины случившегося будут установлены, а пострадавшая сотрудница получит поддержку, заверили в «Ютэйр».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря во «Внуково» экстренно сел самолет, вылетевший из Москвы в Махачкалу. Командир запросил посадку из-за течи топлива, никто из находившихся на борту не пострадал.