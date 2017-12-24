Вена, 24 декабря, 2017, 03:55 — ИА Регнум. Политический курс Анкары не позволит Турции занять место в Евросоюзе. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает издание Bild am Sonntag.

Флаги Турции и ЕС

По его словам, в Турции имеют место серьезные нарушения прав человека, основных прав и свобод. При этом страны Евросоюза наблюдают за ситуацией, однако делают вид, что ничего не происходит. Курц подчеркнул, что не намерен мириться с этим.

«С моей точки зрения, Турция, особенно в свете политики последних лет, не имеет места в ЕС. Было бы честно прекратить переговоры о ее вступлении», — сказал Курц.

Австрийский канцлер также ставит в вину Анкаре попытки влияния на турецкие сообщества в странах Европы, включая Австрию и Германию. Турция создает препятствия для интеграции выходцев из страны в европейское общество, пояснил он.

В этом же интервью Курц выразил мнение, что попытки распределять беженцев по европейским странам посредством системы квот потерпели неудачу. Принудительный прием мигрантов не продвинет Европу вперед, дальнейшее следование этому принципу внесет в ЕС еще больший раскол.

Решение о приеме беженцев и их количестве должны принимать сами государства — члены Европейского Союза, считает глава австрийского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Турции выступило с критикой программы нового правительства Австрии, настроенного на приостановление интеграции Анкары в Евросоюз. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и 13 министров возглавляемого им правительства приняли присягу 18 декабря.

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