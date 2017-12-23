Москва, 24 декабря, 2017, 02:32 — ИА Регнум. Прием домашних животных на корм хищникам в зоопарках Дании является изуверской практикой и говорит о том, что в королевстве «что-то неладно». Об этом написал в своем микроблоге глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков (Пермский край).

ParisSeptembre2014 Алексей Пушков

Комментируя решение руководства двух датских зоопарков, сенатор напомнил об убийстве в зоопарке Копенгагена жирафа Мариуса. В 2014 году животное умертвили при помощи строительного пистолета, а его тушу скормили львам на глазах посетителей.

Пушков назвал датчан «первыми по изуверству», которые то публично расчленяют жирафа, то кормят львов домашними питомцами.

«Неладно что-то в датском государстве», — написал Пушков в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, два зоопарка Дании — Копенгагенский и Гивскудский — объявили о приеме от населения небольших домашних животных. Ставшие ненужными кролики и морские свинки пойдут на корм тиграм, львам и волкам.

При этом руководство и сотрудники учреждений уверены, что от детей не стоит скрывать правду о том, какая именно судьба ждет надоевших зверьков. Более того, в некоторых случаях владельцам позволят понаблюдать за гибелью животного.

В зоопарках пояснили, что разнообразие в пище пойдет хищникам на пользу. Кормить их кошками и собаками пока не планируют, так как по отношению к самим хищникам это неэтично — в природе они не сталкиваются с такими животными и не едят их.