Копенгаген, 24 декабря, 2017, 01:46 — ИА Регнум. В Дании руководство двух зоопарков объявило о приеме мелких домашних животных, которые будут отданы на съедение хищникам. Об этом сообщает местный телеканал TV2.

4028mdk09 Хищник

Зоопарк Копенгагена и сафари-парк Гивскуд готовы принять от населения ненужных кроликов и морских свинок. Зверьки пойдут на корм львам, тиграм и волкам.

Как пояснила сотрудница столичного зоопарка Анна-Софи Эллер, хищникам, которым обычно скармливают лошадей и коров, разнообразие в рационе пойдет на пользу. Для них полезны внутренние органы животных, и кроме того, «мех весело жевать».

Кошек и собак зоопарки пока не принимают, так как в естественных условиях они не являются добычей хищников. По отношению к хищникам это было бы неэтичным, пояснила Эллер.

В зоопарках считают, что родители должны рассказывать детям правду о судьбе питомца. В ряде случаев владельцы могут даже понаблюдать за тем, как погибнет их домашнее животное.

Отмечается, что нововведение не призвано помочь людям избавиться от питомцев — зоопаркам попросту нужны животные.

Напомним, в 2014 году большой резонанс вызвало убийство в Копенгагенском зоопарке жирафа Мариуса. Животное умертвили с помощью строительного пистолета, после чего разделали тушу и скормили львам. Процесс происходил на глазах посетителей зоопарка, среди которых были дети.