Исламабад, 24 декабря, 2017, 01:21 — ИА Регнум. Группа российских парламентариев во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным начала официальный визит в Исламскую Республику Пакистан. Делегаты представляют все фракции Госдумы, в их числе — руководители ряда профильных комитетов, сообщает 24 декабря пресс-служба нижней палаты парламента РФ.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин во время визита в Пакистане\

Депутаты прибыли в Пакистан для участия в Международной конференции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия. Участниками мероприятия станут также главы парламентов Афганистана, Ирана, Пакистана и Турции, а также заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Секции конференции будут посвящены поиску совместных стратегий по противодействию угрозам терроризма в регионе. Кроме того, делегатам предстоит определить перспективы общего процветания посредством расширения региональных связей.

О проведении конференции стороны договорились летом 2017 года в Сеуле, в рамках Второго Совещания спикеров Евразии. Инициатором мероприятия выступил Исламабад. Ожидается, что формат конференции позволит странам — участникам создать коммуникации по вопросу борьбы с террористической угрозой.

В пресс-службе напомнили, что в начале декабря в Москве состоялась международная конференция «Парламентарии против наркотиков». Темой встречи стал в частности вопрос о пресечении финансирования террористических организаций за счет торговли наркотиками.

Участники конференции обсудили также возможные пути борьбы с бедностью. Население в регионах риска должно быть переориентировано на легальную деятельность, что позволит снизить объем производства и продажи наркотических средств.

Население в регионах риска должно быть переориентировано с производства и продажи наркотиков на деятельность в легальных сферах.

«Подобные конференции стали новым форматом регионального международного взаимодействия в борьбе с глобальными мировыми угрозами», — пояснили в Госдуме.