Грозный, 24 декабря, 2017, 00:47 — ИА Регнум. Аккаунты депутатов парламента Чечни в соцсети Instagram закрываются по решению их владельцев. Об этом сообщает пресс-служба парламента региона.

Instagram

Бойкот социальной сети парламентарии объявили по примеру спикера законодательного собрания Магомеда Даудова. Даудов таким образом отреагировал на блокировку администраторами соцсети страницы чеченского лидера Рамзана Кадырова.

Ранее председатель парламента Чечни Магомед Даудов написал на своей странице в Instagram, что закрывает аккаунт. Он пояснил, что восстановит доступ к своей странице лишь тогда, когда страница его «дорогого брата Рамзана Кадырова» вновь «обретёт своего достойного хозяина».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря страница главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram подверглась блокировке, позже стало известно и о недоступности его аккаунта в Facebook. Нужно отметить, что именно Instagram Кадыров часто использовал для публикации своих заявлений и комментариев, число подписчиков страницы превышало 3,2 млн человек.

Принадлежность аккаунта @kadyrov 95 чеченскому лидеру была подтверждена официально, что обязывало администрацию соцсети обеспечивать его безопасность. По словам Кадырова, обращение в службу поддержки ни к чему не привело — ответа попросту не последовало.

Кадыров признался, что ничуть не расстроен потерей аккаунтов в Instagram и Facebook, находящихся в американской юрисдикции, и давно хотел сам закрыть их. Общение с подписчиками Кадыров продолжит в «ВКонтакте» и Twitter, а также мессенджере Telegram.

Инцидент с Instagram последовал за включением Кадырова в санкционный «список Магнитского». 20 декабря министерство финансов США внесло чеченского лидера и еще четверых российских граждан в перечень лиц, в отношении которых введены персональные санкции.