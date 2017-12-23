Санкт-Петербург, 23 декабря, 2017, 23:10 — ИА Регнум. У главной новогодней ёлки Санкт-Петербурга жители и гости города 23 декабря встретились с Всероссийским Дедом Морозом. После театрализованной концертной программы долгожданный гость из Великого Устюга прибыл на заснеженную Дворцовую площадь на волшебном паровозе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Забег Дедов Морозов

Дарья Драй ИА REGNUM Волшебный паровоз Деда Мороза

Дед Мороз и вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов вместе со всеми гостями праздника зажгли главную ёлку города. Главный зимний волшебник поздравил всех с наступающим Новым годом, рассказал про свое путешествие по стране и поделился впечатлениями о доброте и отзывчивости наших людей.

«Найдите время для добрых дел! Пусть сказка живет в ваших сердцах! Только те, кто не проходят мимо чужих бед, действительно счастливые люди. И всё у них в жизни сбывается, чего бы они не загадали. Я желаю вам исполнения своих самых сокровенных желаний, мира, добра вашим семьям и конечно же здоровья», — сказал Дед Мороз.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный Дед Мороз страны

После поздравлений он перешел к общению с маленькими петербуржцами и раздаче подарков. Дети с восторгом реагировали на сказочного гостя.

Кроме того, главный распорядитель новогоднего праздника дал старт «забегу Дедов Морозов». Участники праздничного марафона пробежали дистанцию в 2,5 км: по Миллионной улице, вдоль Мраморного дворца и через Аптекарский переулок участники забега в костюмах Деда Мороза через набережную Мойки вернулись на Дворцовую.

Отличное настроение не покидало бегунов, даже несмотря на начавшийся сильный снегопад. После забега каждый участник получил памятный приз.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники забега Дедов Морозов в Петербурге

Как напомнили в пресс-службе Смольного, традиция приезда Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга в Северную столицу началась пять лет назад, после подписания договора о сотрудничестве между правительствами Санкт-Петербурга и Вологодской области.