Москва, 23 декабря, 2017, 22:25 — ИА Регнум. Пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, известные под псевдонимами Лексус и Вован, разыграли постпреда США при ООН Никки Хейли, позвонив ей от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

DonkeyHotey Никки Хейли

Так, Столяров в интервью «Говорит Москва» отметил, что дипломат США поверила пранкерам о «вмешательстве России» в выборы в несуществующей стране Биномо. По его словам, Биномо это просто набор букв — «первое, что пришло нам в голову».

Пранкеры расказали Хейли, что в Биномо, которая «находится» недалеко от Вьетнама, якобы прошло голосование о провозглашении независимости, а Россия вмешалась в «эту кампанию». На вопрос о том, знает ли дипломат США такую страну, она ответила утвердительно.

«Мы (власти США) предупреждены об этом и очень пристально наблюдаем, — сказала постпред США при ООН. — Думаю, будем продолжать наблюдение, как мы и делаем в вопросах, касающихся Южно-Китайского моря».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 г. пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыграли бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

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