Мадрид, 23 декабря, 2017, 20:06 — ИА Регнум. 23 декабря на стадионе «Месталья» был разыгран матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Вильярреал». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «желтой субмарины».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный матч

На 24-й минуте форвард сборной Колумбии открыл счет точным ударом в ближний угол после разрезающего паса Пабло Форналса — 0:1.

Статистика матча («Валенсия"/"Вильярреал»)

Удары 15/5

Удары в створ 3/2

Владение 55%/45%

Фолы 8/17

С 34-мя очками «Валенсия» идет на 3-й строчке. «Вильярреал», набрав 27 очков, укрепился на 6-м месте.

Составы на матч:

«Валенсия»: Нето, Паулиста, Монтойа, Гарай, Лато, Гуэдеш, Парехо, Перейра, Кондогбья, Заза, Родриго.

«Вильярреал»: Асенхо, Марио, Гонсалес, Руис, Рукавина, Форналс, Кастильехо, Тригерос, Эрнандес, Бакка, Бакамбу.

Главный арбитр матча: Даниэль Трухильо

Предупреждения: Кондогбья — 15, Форналс — 27, Гонсалес — 39, Парехо — 45, Тригерос — 54, Заза — 58, Рукавина — 62, Нето — 82, Монтойа — 90+2.

Удаления: Заза — 60, Тригерос — 83.

Голы: Бакка 24 — 0:1.