Мадрид, 23 декабря, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Газовый баллон взорвался на продовольственном рынке в Испании. Об этом сообщает испанская газета ABC со ссылкой на свои источники.

Газовый баллон

ЧП произошло в субботу, 23 декабря, в городе Лорка в провинции Мурсия. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека.

«Три человека получили ранения (…), после взрыва газового баллона внутри здания продовольственного рынка», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, проводят проверку.

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