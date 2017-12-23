Лондон, 23 декабря, 2017, 19:52 — ИА Регнум. 23 декабря на стадионе «Этихад» был разыгран матч 19-го тура АПЛ 2017/18 между командами «Манчестер Сити» и «Борнмут». Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «горожан».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 27-й минуте аргентинский форвард Серхио Агуэро открыл счет, замкнув навес Фернандиньо в штрафную зону — 1:0. В начале второго тайма вингер сборной Англии Рахим Стерлинг удвоил преимущество в счете после ассиста Агуэро — 2:0. Через 26 минут Агуэро оформил дубль, замкнув заброс Бернарду Силвы — 3:0. На 85-й минуте бразильский латераль Данило довел счет до разгромного после ассиста Рахима Стерлинг — 4:0.

Статистика матча («МС"/"Борнмут»)

Удары 10/3

Удары в створ 5/0

Владение 75%/25%

Фолы 8/7

На данный момент «МС» уверенно идет на первой строчке с 55-ю очками. «Борнмут» с 16-ю очками остался на 18-й позиции.

Составы на матч:

«МС»: Мораес, Уокер, Компани, Делф, Отаменди, Де Брейне, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, Агуэро, Сане.

«Борнмут»: Бегович, Кук, Аке, Симпсон, Гослинг, Сурман, Смит, Станислас, Фрэйзер, Айб, Уилсон.

Главный арбитр матча: Майк Джонс.

Предупреждения: Смит — 64.

Голы: Агуэро 27 — 1:0, Стерлинг 53 — 2:0, Агуэро 79 — 3:0, Данило 85 — 4:0.