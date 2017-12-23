Санкт-Петербург, 23 декабря, 2017, 19:45 — ИА Регнум. Политическая партия «Российский объединенный трудовой фронт» («Рот фронт») выдвинула своим кандидатом на выборах президента России машиниста мостового крана петербургского завода «Петросталь» Наталью Лисицыну. Сегодня, 23 декабря, Лисицина подала документы в Центральную избирательную комиссию России.

Rotfront.su Наталья Лисицына

«Сегодня подала документы представитель партии «Российский объединенный трудовой фронт» Наталья Лисицына», — сообщил ТАСС член ЦИК Евгений Шевченко.

Наталья Лисицина — член партии «Рот фронт». Партия в установленном законом порядке уведомила комиссию о проведении своего предвыборного съезда, добавили в ЦИК.

Чтобы быть допущенным к выборам президента, кандидатам от непарламентских партий, какой является «Рот фронт», необходимо собрать 100 тысяч подписей в разных регионах России.

Политическая партия «Российский объединённый трудовой фронт» создана 20 апреля 2012 года. Партия ставит своей задачей организацию масс трудящихся на борьбу за собственные интересы, а также сочетает борьбу за демократию с борьбой за социализм.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

Для справки: ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» является дочерним обществом ОАО «Кировский завод».

Как сообщало ИА REGNUM, участие в выборах президента РФ намерены принять более 30 кандидатов. Помимо кандидатов от партий, баллотироваться в президенты РФ планируют и 19 самовыдвиженцев.

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Заседание, на котором действующий глава государства Владимир Путин будет выдвинут кандидатом в президенты на выборах 18 марта 2018 года, состоится 26 декабря. Он пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.