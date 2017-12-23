Киев, 23 декабря, 2017, 19:11 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Павел Климкин обсудил с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном его визит в Москву. Об этом украинский дипломат сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

U.S. Department of State Борис Джонсон

«Начал субботу (23 декабря) с разговора с британским коллегой Джонсоном, — написал Климкин. — Говорили в том числе о его поездке в Москву».

Глава МИД Украины поблагодарил британского дипломата за возложение цветов к месту убийства политика Бориса Немцова и выразил мнение, что именно этот момент стал «кульминацией» всей поездки.

«По всем вопросам дальше работаем вместе», — написал Климкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, визит министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в РФ состоялся 22 декабря 2017 г. В Москве дипломат совместно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым провел пресс-конференцию.

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