Курган, 10 января, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Курганская область за последнее время несколько раз оказалась в федеральной информационной повестке. Один из поводов не самый радостный: последнее место в очередном Рейтинге эффективности управления в субъектах Российской Федерации. Тем временем губернатор Алексей Кокорин не исключил своего выдвижения на пост главы региона и в 2019 году. Главными факторами возможного участия в выборах он называет своё здоровье и поддержку со стороны президента России.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Алексеем Кокориным

На фоне роста — в хвосте

Пятый по счёту рейтинг, который подготовили Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и Лаборатория региональных политических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», был опубликован 20 декабря. Он показал дальнейший рост эффективности региональной исполнительной власти. Если в 2015 году средний балл эффективности составлял 0,588, то в 2016-м уже 0,604 единицы. По итогам 2017 года балл снова возрос — уже до отметки 0,618 единицы.

При этом не все регионы демонстрируют рост показателей рейтинга. Даже лидер по стране — Тюменская область — получила лишь 0,736 вместо предыдущих 0,782. Соседний с ней регион, Курганская область, оказался в самом хвосте рейтинга. По итогам 2017 года её общий балл составил 0,508 единицы. Это самый низкий показатель среди регионов страны.

Не всё хорошо у Курганской области и по направлениям эффективности. Политико-управленческий блок эксперты оценили достаточно высоко — по нему Зауралье поднялось с 66-го места в 2016 году до 62-го. Также более высокой оценки удостоился финансовый блок (0,386 единицы вместо 0,361 в 2016-м). Место, правда, осталось прежнее — последнее. А вот социальный блок хромает. По нему в сравнении с 2016 годом Курганская область упала с 58-го на 81-е место.

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О том, что в Курганской области далеко не всё благополучно, говорят и вполне конкретные экономические показатели. ИА REGNUM ранее писало о чрезмерной закредитованности региона. По этому показателю область одна из худших в Уральском федеральном округе. По данным на сентябрь 2017 года размер государственного долга за неполные девять месяцев вырос на миллиард рублей и достиг отметк 16,1 млрд, а к ноябрю того же года был уже 16,2 млрд. Из них более 11 млрд — это кредиты банков.

В сентябре областные власти заявляли о своих надеждах на реструктуризацию задолженности, также не исключалось, что регион возьмёт новые кредиты. При этом тогда в областном правительстве отмечали, что коммерческие кредиты замещаются бюджетными. За счёт этого расходы на обслуживание долга удалось снизить на 100 млн рублей.

Однако без поддержки из центра региону будет тяжело справиться с долговой нагрузкой. Бюджет региона дефицитен, и выхода на профицит пока не просматривается. Возможно, помощь придёт в виде реструктуризации бюджетных кредитов регионов, о чём осенью уже говорили и президент России Владимир Путин, и вице-премьер Дмитрий Козак.

«Будем надеяться, что Курганская область в неё войдет. Это позволит нам выстраивать более гибкую долговую политику», — заявлял тогда Алексей Кокорин.

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Одобрит ли президент?

На этом мрачном фоне глава Зауралья не исключает возможности своего второго губернаторского срока. Однако пока заявляет осторожно. В декабре на встрече с блогерами региона он отметил, что готов пойти на выборы. Но решение по этому вопросу — за президентом России.

Также среди факторов, которые могут повлиять на участие или неучастие в выборах, он назвал состояние своего здоровья. Но вывод уже можно сделать: совсем исключать возможности своего участия в выборах глава Зауралья не стал.

Отметим, губернатором Кокорин был избран в сентябре 2014 года. За него отдали голоса 84,87% избирателей, пришедших на участки.

Очередные выборы пройдут в сентябре 2019-го. А начало 2018 года принесло губернатору Курганской области хорошие новости. В очередном рейтинге АПЭК, уже по степени влияния глав регионов, его позиции укрепились. В сравнении с ноябрём 2017 года, когда его место в рейтинге было 74-м, по итогам декабря он занял уже 67-ю позицию. Эксперты отмечают, что этого удалось достичь благодаря сокращению планов по приватизации областного имущества. А этому, в свою очередь, способствовала дополнительная помощь из Москвы.

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Впрочем, даже при таком раскладе пока глава Зауралья остаётся в последней с хвоста двадцатке. Однако, судя по всему, участвовать в очередных выборах готов. Удастся ли ему это, станет известно уже чуть больше чем через год.