Тбилиси, 23 декабря, 2017, 18:55 — ИА Регнум. Движение всех видов автотранспорта на участке Гудаури-Коби, связывающей Грузию с Россией автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, остановлено. Об этом 23 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МВД Грузии.

Vadim Tolbatov Военно-Грузинская дорога

Причинами являются обильный снегопад и опасность схода снежных лавин. Ситуацию на подъездах к закрытому участку дороги контролируют сотрудники Мцхета-Мтианетского Главного управления департамента патрульной полиции.

Направляющиеся в сторону России автомобили полиция останавливает в посёлке Жинвали и советует до открытия движения по участку Гудаури-Коби временно разместиться в близлежащих населенных пунктах. По предварительной информации, из-за лавиноопасности движение по дороге между Грузией и Россией в ближайшие часы не возобновится.

Застрявшим в пути автомобилям и пассажирам сотрудники патрульной полиции оказывают необходимую помощь.

Отметим, вчера, 22 декабря, на участке Гудаури-Коби было запрещено лишь движение прицепного и полуприцепного автотранспорта.