Самолет Boeing 737 экстренно приземлился во Внуково
Москва, 23 декабря, 2017, 18:44 — ИА Регнум. В московском аэропорту Внуково совершил экстренную посадку Boeing 737 авиакомпании Utair, направлявшийся из Москвы в Махачкалу. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
«Командир самолета Boeing 737 авиакомпании «Ютэйр» после вылета из Внуково доложил о течи топлива и запросил экстренную посадку», — сказал источник.
По его словам, экипаж пассажирского воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Источник в экстренных службах добавил, что посадка Boeing 737 прошла в штатном режиме. При этом никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Другие подробности пока неизвестны.
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