Москва, 23 декабря, 2017, 18:44 — ИА Регнум. В московском аэропорту Внуково совершил экстренную посадку Boeing 737 авиакомпании Utair, направлявшийся из Москвы в Махачкалу. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

Anna Zvereva Самолёт Boeing 737 авиакомпании Utair

«Командир самолета Boeing 737 авиакомпании «Ютэйр» после вылета из Внуково доложил о течи топлива и запросил экстренную посадку», — сказал источник.

По его словам, экипаж пассажирского воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Источник в экстренных службах добавил, что посадка Boeing 737 прошла в штатном режиме. При этом никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Другие подробности пока неизвестны.

Читайте также: Самолёт с 76 пассажирами вернулся в Норильск из-за неисправности

А также: «Победа» посадила самолет из-за заболевшего пассажира