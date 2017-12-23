Москва, 23 декабря, 2017, 17:59 — ИА Регнум. К России нельзя относиться как к любимой бабушке, которой нужно вовремя давать лекарства и на этом ограничиться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе XVII съезда партии «Единая Россия».

Kremlin.ru Владимир Путин

«Россия — это страна с тысячелетней историей, — говорит глава государства. — Но мы не должны к ней относиться как к любимой бабушке: вовремя давать ей лекарства, чтобы у неё ничего не болело, и на этом ограничиться».

По его словам, Россию нужно сделать молодой и устремленной вперед. Путин подчеркнул, что с каждым новым поколением Россия «такой и становится».

«Нам нужно внести существенные изменения в развитие здравоохранения и образования, в развитие инфраструктуры, потому что без здравоохранения и образования нам не решить другой ключевой задачи — придать нашей экономике инновационный характер, цифровизацию развивать, биотехнологии и так далее», — говорит президент РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выступление президента РФ Владимира Путина на съезде «Единой России» «можно считать программным».

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