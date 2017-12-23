«Барселона» разгромила «Реал» в эль-классико
Мадрид, 23 декабря, 2017, 16:52 — ИА Регнум. 23 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Реал Мардид» и «Барселона». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу «сине-гранатовых».
На 54-й минуте уругвайский форвард Луис Суарес открыл счет, замкнув прострел Сержи Роберто — 0:1. Через 10 минут Лионель Месси релизовал пенальти — 0:2. В конце матча испанский хавбэк Алейш Видаль довел счет до разгромного, замкнув навес Лионеля Месси — 0:3.
Статистика матча («Реал"/"Барселона»)
Удары 10/15
Удары в створ 5/12
Владение 49%/51%
Фолы 14/11
Набрав 45 очков «Барселона» оторвалась от ближайшего преследователя на 9 очков. «Реал Мадрид» остался на 4-й позиции с 31-м очком.
Составы на матч:
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Ковачич, Роналду, Бензема.
«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Альба, Роберто, Вермален, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Паулиньо, Суарес, Месси.
Главный арбитр матча: Хосе Мария Санчес Мартинес.
Предупреждения: Вермален — 18, Рамос — 59, Марсело — 83, Бускетс — 88.
Удаления: Карвахаль — 63.
Голы: Суарес 54 — 0:1, Месси 64 (пен) — 0:2, Видаль 90+3 — 0:3.