Рим, 23 декабря, 2017, 16:22 — ИА Регнум. 23 декабря на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран матч 18-го тура Серии А между командами «Лацио» и «Кротоне». Матч завершился со счетом 4:0 в пользу римлян.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 56-й минуте бельгийский крайний защитник Джордан Лукаку открыл счет, замкнув прострел Чиро Иммобиле с правого фланга — 1:0. Через 22 минуты форвард сборной Италии Чиро Иммобиле удвоил преимущество в счете, замкнув прострел Сенада Лулича — 2:0. На 86-й минуте боснийский левый полузащитник Сенад Лулич довел счет до разгромного — 3:0. Ассистировал Фелипе Андресон. Через 3 минуты уже Фелипе Андресон стал автором гола — 4:0.

Статистика матча («Лацио"/"Кротоне»)

Удары 16/5

Удары в створ 7/2

Владение 60%/40%

Фолы 11/7

На данный момент «Лацио» укрепился на 5-й строчке с 36-ю очками. «Кротоне» с 15-ю очками остался на 16-й позиции.

Составы на матч:

«Лацио»: Стракоша, Де Врей, Габаррон, Уоллас, Лукаку, Пароло, Альберто, Милинкови-Савич, Марушич, Мурджиа, Иммобиле.

«Кротоне»: Кордац, Чеккерини, Сампиризи, Мартелла, Айети, Роден, Барберич, Мандрагора, Стоян, Будмир, Тротта.

Главный арбитр матча: Джампаоло Кальварезе.

Предупреждения: Милинкович-Савич — 40, Айети — 69, Будмир — 74.

Голы: Лукаку 56 — 1:0, Иммобиле 78 — 2:0, Лулич 86 — 3:0, Андерсон 89 — 4:0.