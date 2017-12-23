Омск, 23 декабря, 2017, 16:03 — ИА Регнум. В одном из многоквартирных домов в Омске произошел взрыв газового баллона. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Омской области.

55.mchs.gov.ru На месте взрыва

Сообщается, что взрыв газового баллона произошел в десятиэтажном многоквартирном доме в Омске.

Уточняется, что взрыв газа произошел на кухне в квартире на 10-м этаже. Последующего горения не произошло. Из-за взрыва произошло обрушение внутренней перегородки стены в квартире.

Спасатели проводят эвакуацию жильцов.

На месте происшествия работают 21 сотрудник МЧС. Из здания эвакуированы 25 человек.

О жертвах или пострадавших информация не поступала.