Москва, 23 декабря, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Российская Федерация — это великая держава, которая будет идти от победы к победе и нет в мире силы, способной её остановить в этом движении вперед. Такое заявление сделал сегодня, 23 декабря, президент страны Владимир Путин, выступая на XVII съезде правящей партии «Единая Россия», который проходит в Москве.

Kremlin.ru Владимир Путин на съезде «Единой России»

«Наша совместная работа, воля, энергия и ответственность за настоящее и будущее России — это самая надежная гарантия ее достойного, прорывного, необратимого развития», — сказал российский лидер.

Он выразил полную уверенность в успехе правящей в стране силы, так как её поддерживают миллионы граждан.

«Я уверен в нашем успехе, потому что с нами миллионы граждан России. Мы вместе, мы идем вперед», — сказал президент.

Нет в мире никого и ничего, чтобы могло остановить Россию на её победном шествии вперёд, подчеркнул Путин.

«И, конечно, нет никакой силы, способной остановить это движение России вперед, мы будем идти, мы будем идти от победы к победе», — заявил Путин.

При этом глава государства напомнил, что Россия — это миллионы очень разных граждан, со своими радостями, проблемами и трудностями. Эти граждане трудятся, работают, создают семьи, воспитывают детей, а это значит, что тысячелетняя история России продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Москве проходит XVII съезд «Единой России». Лидер партии, председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что его партия полностью поддерживает кандидатуру Путина на предстоящих выборах высшего должностного лица в государстве, и окажет ему всестороннюю помощь в ходе предвыборной кампании.