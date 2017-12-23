Москва, 23 декабря, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Правящая партия «Единая Россия» приветствует решение действующего президента страны Владимира Путина о самовыдвижении на выборах президента 2018 года, хотя и была бы рада выдвинуть его сама. Об этом сегодня, 23 декабря, заявил глава «Единой России», председатель правительства Дмитрий Медведев на XVII съезде партии.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Медведев на съезде Единой России

«Единая Россия» была бы рада выдвинуть Владимира Путина как своего кандидата на высший государственный пост. Тем более что «Единая Россия» уже это делала — выдвигала своего кандидата в президенты. Но как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Владимировичу правильно опираться на самые широкие слои граждан вне партийного контекста. И мы приветствуем решение Владимира Владимировича о самовыдвижении», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» окажет Путину всю необходимую поддержку в ходе предвыборной кампании, так как «Единая Россия» — это партия президента и его главный политический ресурс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Москве проходит XVII съезд «Единой России». В его работе принимают участие: президент России Владимир Путин, лидер партии и по совместительству председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, а также около 2,5 тыс. делегатов.

Ранее Путин заявил, что будет участвовать в выборах президента России 2018 года в качестве самовыдвиженца. Для этого ему нужно собрать как минимум 300 тысяч подписей граждан.