Грозный, 23 декабря, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал исчезновение его аккаунтов в социальных сетях Instagram и Facebook. Соответствующее заявление он опубликовал на своем канале в мессенджере Telegram.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

Напомним, ранее сегодня стало известно, что аккаунт Кадырова в социальной сети Instagram, через который он делал практически все свои общественно-политические заявления и комментарии, оказался недоступен. Затем стало известно, что аккаунт Кадырова в социальной сети Facebook также недоступен.

Instagram является дочерней структурой Facebook и обе соцсети находятся в американской юрисдикции. Стоит отметить, что 20 декабря, министерство финансов США внесло Кадырова и ещё четверых граждан России в санкционный «список Магнитского».

Кадыров подтвердил, что его страница в социальной сети Instagram действительно исчезла 23 декабря. При этом его аккаунт был официально подтверждён и администрация Instagram обязана была обеспечивать его безопасность.

«Мы ради интереса обратились в службу поддержки, но ответ не последовал. Ясно, что никто иной практически не смог бы приложить к этому руку», — сообщил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что он уже давно хотел покинуть американские Instagram и Facebook, но считал, что это будет несколько неудобно перед друзьями и подписчиками, которых у Кадырова в этих соцсетях было более 4 млн человек.

Он подчеркнул, что совершенно не расстраивается по поводу удаления его аккаунтов в американских социальных сетях и намерен дальше общаться с людьми через другие соцсети: «ВКонтакте» и Twitter, а также через мессенджер Telegram.

«Да, странно выглядит демарш «Инстаграм», который до сих пор пытался делать видимость независимости от официального Вашингтона. И почему-то он последовал сразу же после публикации санкций минфина США. В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева», — подчеркнул Кадыров.

Кроме того, он рассказал, что в Чечне тестируют новую социальную сеть Mylistory, которая по словам Кадырова, ни в чем не уступает по своему функционалу заморским соцсетям. Данная соцсеть начнёт функционировать после Нового года.