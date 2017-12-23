Санкт-Петербург, 23 декабря, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Затворы всех водопропускных и судопропускных устройств Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений полностью были закрыты в полдень, 23 декабря в условиях штормовой погоды.

Dambaspb.ru Дамба (судопропускное сооружение)

Решение об этом было принято в связи с усилением ветра и возможным повышением уровня воды до опасных критериев, сообщили в субботу в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу.

Закрытие затворов необходимо для снятия угрозы возможного подтопления территорий Петербурга и минимизации последствий таких подтоплений.

Как уточняют в городских оперативных службах, сохраняется угроза подъема воды в дельте Невы до уровня критической отметки.

«О временной остановке судоходства по Кронштадтскому корабельному фарватеру извещены все заинтересованные организации», — говорится в сообщении дирекции КЗС.

В свою очередь капитан Большого порта «Санкт-Петербург» издал распоряжение о приостановке движения судов через судопропускные сооружения С-1 и С-2 на дамбе. Подчиненным службам дано указание оповестить все суда в порту о приостановке судоходства, скорректировать суточный график движения судов, усилить контроль за безопасной стоянкой судов у причалов порта.

«Мореплавателям соблюдать осторожность», — предупредил капитан порта Михаил Харьюзов.

По данным синоптиков, 24 декабря в Петербурге вновь ожидается западный, северо-западный умеренный ветер с порывами сильного. Ночью снег, мокрый снег, местами метель. Днем временами небольшой снег, слабая метель. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 0…-2 градуса. На дорогах снежный накат, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий раз затворы на КЗС закрывались из-за угрозы наводнения ровно 10 дней назад, 13 декабря.