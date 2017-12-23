Калуга, 23 декабря, 2017, 13:56 — ИА Регнум. Калужской области ближайшие семь лет потребуется не менее 63,3 тыс. квалифицированных рабочих и специалистов. Основную нехватку кадров ощутят на обрабатывающих производствах региона. Об этом 23 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания совета по кадровой политике при губернаторе Калужской области.

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По данным регионального министерства труда и социальной защиты, также нехватку квалифицированных кадров будут испытывать в сферах торговли и ремонта, сельского хозяйства, производства электроэнергии и строительства. Из 63,3 тыс. требуемых кадров, 52% — это квалифицированные рабочие и 12% — специалисты со средним профессиональным образованием. Сохранится высокий спрос на слесарей, станочников, электромонтеров, электросварщиков, токарей, фрезеровщиков, трактористов-машинистов, операторов машинного доения и механизаторов.

В настоящее время ежедневная потребность области в рабочей силе составляет около 9 тыс. человек. Более трети (4,2 тыс.) вакантных мест предназначены для рабочих профессий. Наибольшим спросом у работодателей пользуются швеи, трактористы-машинисты, водители автомобиля и погрузчика, штукатуры, слесари, облицовщики-плиточники, электросварщики, монтажники, машинисты строительных машин и повара. При этом на региональном рынке труда наблюдается дисбаланс спроса и предложения. Так, в 2017 году в службу занятости обратилось 7,7 тыс. человек, имеющих рабочие специальности, а заявленная потребность составляет 15 тыс. рабочих мест.

Между тем, в целях формирования системы обеспечения необходимыми трудовыми ресурсами, в Калужской области реализуется Стратегия развития трудовых ресурсов до 2020 года. Обучение жителей ведётся в соответствии с перечнем приоритетных профессий профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных. Он ежегодно обновляется и пополняется с учётом требований регионального рынка труда.

В 2017 году при содействии службы занятости замещены 6,2 тыс. вакансий по рабочим специальностям. На профобучение направлено 580 безработных: 339 из них получили новые рабочие профессии, 49 — прошли переподготовку, 149 — повысили квалификацию.

Для привлечения дополнительных трудовых ресурсов и межрегионального обмена заключены соглашения с 39 субъектами РФ. В настоящее время на предприятиях Калужской области трудятся 1979 специалистов из 82 регионов. Из числа соотечественников, прибывших на территорию области, трудоустроено 2479 человек, из них 28,9% — по квалифицированным рабочим профессиям. С января по ноябрь 2017 года заключено более 15 тыс. трудовых договоров с иностранными работниками, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента. 28,3% мигрантов обладают квалифицированными рабочими специальностями.

По мнению заместителя губернатора области Алексей Никитенко, региональные системы профессиональной подготовки и профориентации должны быть нацелены на приоритеты социально-экономического развития области.

«У нас есть много новых направлений — это и роботостроение, и телемедицина, и биотехнологии, на которые нужно ориентировать нашу молодежь», — заявил Никитенко.

Напомним, для гарантированного трудоустройства молодых специалистов в области формируют базу стажировок для студентов и выпускников образовательных учреждений, создана система профориентационной работы. Ежегодно с сентября по декабрь проводится акция «Выпускник года» и профориентационные экскурсии на предприятия, а также ярмарки учебных и рабочих мест, дни открытых дверей в образовательных организациях профессионального образования, тематические семинары и мастер-классы.