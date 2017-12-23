* «Талибаном" — запрещённая в России организация

Москва, 23 декабря, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Власти Афганистана заявили о намерении подготовить «дорожную карту» по запуску мирных переговоров с экстремистским движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 23 декабря, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента Российской Федерации, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

bluuurgh Талибы (деятельность которых запрещена в РФ)

По его словам, в начале декабря этого года в Осло (Норвегия) состоялось заседание Международной контактной группы по Афганистану. На этом заседании заместитель министра иностранных дел Афганистана Хекмат Халил Карзай сообщил о планах Кабула по подготовке «дорожной карты» по запуску мирного диалога с талибами.

«Посмотрим, какие будут практические результаты», — сказал Кабулов.

При этом высокопоставленный дипломат отметил положительный момент в том, что Кабул наконец-то начал проявлять гибкость к вопросу запуска переговоров.

«Ещё полгода назад мы слышали из уст некоторых официальных представителей Исламской республики, что ни о каких переговорах с талибами не может быть и речи», — напомнил Кабулов.

Он отметил, что в любом случае решение властей Афганистана можно расценивать как положительный сигнал, но при этом не стоит преувеличивать возможности российских каналов связи и рычагов влияния на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Данное решение властей Афганистана может быть объяснено тем фактом, что после разгрома террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, недобитые боевики начали массово стекаться в Афганистан.

По словам того же Кабулова, сейчас численность боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане оценивается уже в 10 тыс. человек.

«По нашим оценкам, численность группировки уже превышает 10 тысяч человек и продолжает расти, в частности, за счет новых пополнений из числа получивших боевой опыт в Сирии и Ираке боевиков», — сказал Кабулов.

особое внимание российские власти обращают на концентрацию боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Афганистана, в приграничных с Таджикистаном и Туркменистаном провинциях.