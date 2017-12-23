Москва, 23 декабря, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Первый секретарь Московского городского комитета КПРФ, член президиума ЦК этой партии Валерий Рашкин объяснил, почему бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался от участия в выборах президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает РБК.

kprf.ru Валерий Рашкин

Сегодня прошел съезд КПРФ, который утвердил ранее предложенную кандидатуру Павла Грудинина в качестве кандидата от партии на предстоящих президентских выборах.

Грудинин — директор закрытого акционерного общества «Совхоз имени Ленина», которое занимается выращиванием клубники в том числе. В прошлом он был членом правящей ныне партии «Единая Россия» и даже доверенным лицом Владимира Путина. В партии КПРФ он не состоит.

При этом Зюганов возглавит предвыборный штаб Грудинина. Кроме Зюганов встанет во главе некоего Совета народно-патриотических сил. Пока совершенно не известно, кто входит в этот совет и чем он будет заниматься.

Влиятельный функционер КПРФ Валерий Рашкин пояснил журналистам, почему Зюганов отказался в пятый раз участвовать в выборах президента России (четыре предыдущие попытки для Зюганова были неудачными).

По словам Рашкин, бессменный глава КПРФ объяснил своё решение не участвовать в выборах президента необходимостью обновления в партии.

«Партии нужно новое лицо. В кандидаты выдвинут хозяйственник, руководитель, который сохранил коллектив, чье предприятие дает полный социальный пакет и «стоит на ногах», — пояснил Рашкин.

Также он рассказал, что Зюганов аргументировал предложение кандидатуры Грудинина тем, что «он давно работает в политике, имеет победные результаты в Ленинском районе Московской области и его поддерживает непартийная среда патриотов и сторонников».

Стоит отметить, что Геннадию Зюганову в этом году исполнилось 73.