Москва, 23 декабря, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) осудил выдвижение Павла Грудинина на пост президента РФ от КПРФ.

Government.ru Игорь Лебедев и Владимир Жириновский

Съезд КПРФ выдвинул директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина в качестве кандидата на пост президента РФ.

Парламентарий назвал выдвижение закатом лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

«Выдвижение доверенного лица Путина кандидатом на выборах Президента РФ 2018 от КПРФ это закат правления Зюганова», — написал Лебедев в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что возглавит предвыборный штаб народно-патриотических сил, выдвигающих директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина в президенты.

Выборы президента РФ намечены на март 2018 года.