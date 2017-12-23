Окленд, США, 23 декабря, 2017, 11:53 — ИА Регнум. «Голдэн Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 113:106.

(сс) Taken Баскетбол

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Голдэн Стэйт» Кевин Дюрант, набравший 33 очка. В составе «Лос-Анджелеса» наибольшую результативность показал Кайл Кузма, набравший 27 очков.

Кроме того, Кузма оформил дабл-дабл, совершив также 14 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Джулиуса Рэндла — 21 очко и 10 подборов.

В составе «Уорриорз» дабл-дабл оформили Джордан Белл (20 очков и 10 подборов) и Дрэймонд Грин (13 очков и 11 подборов).

Эта победа стала для «Голдэн Стэйт» 11-й подряд в регулярном чемпионата НБА.

На сегодняшний день «Уорриорз» занимают первое место в турнирной таблице НБА, на его счету 58 очка в 32 матчах. У «Лейкерс» 41 балл в 30 матчах и 22-е место.

«Голдэн Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — 113:106 (27:24, 34:20, 23:28, 29:34).

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