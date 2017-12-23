Красноярск, 23 декабря, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Эксперты проверили качество новогодней продуктовой корзины в трёх супермаркетах Красноярска. Выводы оказались нерадостными.

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Как сообщили ИА REGNUM в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае (Красноярский ЦСМ Росстандарта), в трёх супермаркетах были закуплены колбаса «Сервелат», майонез «Провансаль», красная икра, полусладкое шампанское, водка и мандарины.

В одном из супермаркетов новогодняя корзина из шести наименований обошлась в 2173 рубля, во втором — в 1511 рублей, в третьем — в 1433 рубля. В ходе проверки эксперты выяснили, что 50% товара от закупленных шести образцов из первого супермаркета не соответствовали требованиям нормативно-правовой и нормативной документации. В частности, нарушения выявили при исследовании колбасы, шампанского и лососевой икры.

Из продуктов питания, приобретённых во втором супермаркете, нарекания у экспертов также вызвали 50% образцов. Некачественными оказались игристое вино, майонез и «Сервелат».

Продуктовая корзина из третьего супермаркета вызвала меньше нареканий (33%). Фальсифицированными оказались колбаса и майонез, не соответствующий характеристикам настоящего «Провансаля».

Что касается мандаринов, то во всех торговых сетях закупались разные новогодние цитрусовые: из Турции, Марокко и Китая. Пестицидов не было обнаружено ни в одних. Полностью соответствовала техническим требованиям и водка, произведённая в Красноярске, Новокузнецке и Мордовии.

По словам специалистов Красноярского ЦСМ, чтобы не омрачить себе праздник некачественными продуктами питания, нужно перед покупкой внимательно изучать маркировку, в том числе и состав продукта.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, в ноябре 2017 года по отношению к декабрю 2016 года цены на продовольственные товары в Красноярском крае увеличились на 1,1%. Средняя стоимость условного набора продовольственных товаров для новогоднего стола семьи из трех человек по Красноярскому краю в ноябре текущего года составила 5098 рублей, увеличившись за год на 4,2%. В ноябре 2016 года аналогичный набор продуктов питания стоил 4891,8 рубля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил о том, что в преддверии Нового года рост цен в России на продукты питания составил 1%, и это рекордно низкий показатель.

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