Москва, 23 декабря, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял участие в матче Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Матч прошёл 22 декабря поздно вечером на Красной площади. Владимир Путин традиционно играл под 11-м номером.

Вместе с ним на лёд в форме сборной Ночной хоккейной лиги вышли легендарные хоккеисты сборной СССР — Вячеслав Фетисов, Сергей Фёдоров и Павел Буре.

Также участие в матче приняли министр обороны России Сергей Шойгу, глава совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко и народный артист России, саксофонист Игорь Бутман.

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