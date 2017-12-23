Красноярск, 23 декабря, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Общественная экологическая организация «Зелёная Дружина» 22 декабря 2017 года отправила из Красноярска на переработку в Челябинск почти две тонны отработанных батареек. Об этом ИА REGNUM сообщил руководитель «Зелёной дружины» Артём Речицкий.

Артём Речицкий Отработанные батарейки

По его словам, сбор отработанных батареек общественная экологическая организация проводит уже второй год подряд в рамках постоянно действующей акции «Батарейка».

"Суть акции заключается в том, что по городу установлено несколько десятков специализированных контейнеров, в которые красноярцы могут сбрасывать отработанные элементы питания, попросту батарейки», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Артём Речицкий

Он объяснил, что батарейки хоть и являются наиболее мелким по объёму видом отходов, очень вредны для экологии, поскольку, в том числе, содержат тяжёлые металлы, щёлочь. Сам производитель на батарейках указывает, что их нельзя выбрасывать в обычный мусор.

«Все собранные «Зелёной Дружиной» отработанные элементы питания отправляются именно на переработку в Челябинск, где расположен единственный в России завод, перерабатывающий батарейки. В итоге из батареек извлекают тяжёлые металлы для повторного использования и синтезируют минеральные удобрения. Таким образом, каждым простым действием, например, направляя использованные батарейки на переработку, мы оберегаем окружающую среду», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Добавим, всего за 2016 год «Зелёная дружина» отправила на переработку 5013 кг батареек. В текущем году было четыре отправки — на 1137, 1028, 1065 и 1962 кг соответственно (всего 5192 кг). За весь период активисты общественной экологической организации отправили из Красноярска в Челябинск 10 205 кг отработанных батареек.

Артём Речицкий «Зелёная Дружина» отправила из Красноярска на переработку в Челябинск почти две тонны отработанных батареек

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 2017 год был объявлен в России Годом экологии. Одна из целей такого решения — привлечение внимания общественности к экологическим вопросам.

В ноябре 2017 года стало известно, что к цивилизованной практике утилизации батареек решала перейти и Госдума РФ. Пункты сбора появились как в здании Госдумы на Охотном ряду, так и в здании, расположенном в Георгиевском переулке. Предполагается, что собранные элементы питания будут вывозиться и утилизироваться специализированной организацией. Ранее в Госдуме также был организован сбор макулатуры.

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