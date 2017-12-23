Токио, 23 декабря, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) сообщило об успешном выведении на околоземную орбиту двух спутников. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 23 декабря, пресс-служба JAXA.

Global.jaxa.jp ИСЗ «Сикисаи» и ИСЗ «Цубамэ»

Сообщается, что на околоземную орбиту удалось вывести метеорологический спутник «Сикисаи» (Global Change Observation Mission, GCOM), а также спутник «Цубамэ» (SLATS).

Уточняется, что спутник GCOM будет работать на орбите на высоте 790 км от поверхности Земли. Этот спутник будет измерять содержание микроскопических частиц пыли в верхних слоях атмосферы и облаках. Кроме того, в задачу GCOM входит измерение степени поглощения двуокиси углерода растениями. Это поможет выяснить, насколько это поглощение влияет на содержание двуокиси углерода в атмосфере.

Что касается экспериментального спутника «Цубамэ» (Super Low Altitude Test Satelite, SLATS), то он будет работать на низкой орбите в 200 — 300 километров от поверхности Земли. В его задачу как раз и входит проверка возможности стабильной работы на столь низкой орбите, где высоко сопротивление воздуха.

Особенностью данного пуска является то, что спутники были отделены от носителя в разное время и на разных орбитах.