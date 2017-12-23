Лос-Анджелес, США, 23 декабря, 2017, 08:59 — ИА Регнум. В США умер астронавт Брюс Маккэндлесс, известный как первый человек, совершивший выход в открытый космос без страховки. Об этом сообщается на сайте NASA.

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Маккэндлесс скончался в Калифорнии в возрасте 80 лет. Причины смерти не уточняются.

Маккэндлесс известен тем, что в 1984 году совершил выход в открытый космос без страховки и без связи с кораблём с помощью установки MMU — реактивного ранца, позволяющего передвигаться в космосе.

Он удалился на 90 м от космического челнока, совершив тем самым первый в истории свободный полёт человека в открытом космосе. Продолжительность полёта составила около шести часов.

Позднее NASA запретило использовать эту установку, поскольку ее посчитали слишком опасной для использования.