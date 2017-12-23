Глендейл, США, 23 декабря, 2017, 08:36 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Skitterphoto Хоккей

Во втором периоде нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши с передачи Евгения Кузнецова забросил первую шайбу.

В третьем периоде «Аризона» сравняла счёт благодаря голу Кристана Дворака. После чего Евгений Кузнецов снова вывел «Кэпиталз» вперёд.

В концовке третьего периода нападающий «Аризоны» Кристиан Фишер сравнял счёт, когда его команда сняла вратаря и играла в большинстве.

Исход встречи решился в овертайме, когда форвард «Койотс» Клейтон Келлер принёс своей команде победу.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице НХЛ, в его активе 46 очков после 36 матчей. «Аризона» находится на 31-й строчке с 21 очком после 37 игр.

«Аризона Койотс» (Глендейл) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0).

Читайте также: Малкин и Панарин забросили шайбы в матче «Питтсбурга» и «Коламбуса»