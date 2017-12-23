Санкт-Петербург, 23 декабря, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Михаил Коляда второй раз подряд стал чемпионом России по фигурному катанию. По итогам произвольной программы он получил от судей 281,16 балла.

Pxhere.com Фигурное катание

Коляда допустил меньше ошибок, чем его соперники и поднялся со второй позиции после короткой программы на итоговое первое место.

Второе место занял Александр Самарин, получивший от судей 258,53 балла. Замкнул тройку Дмитрий Алиев с результатом 249,11.

Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины

Михаил Коляда — 281,16. Александр Самарин — 258,53. Дмитрий Алиев — 249,11.

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